Оробець: для нової влади прагнення реваншу стало вище обов'язків

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що для нової влади прагнення реваншу стало вищим за обов’язок служіння державі та народу України, зокрема у гуманітарній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», за словами Л.ОРОБЕЦЬ, замість обіцяних реформ нова влада взялася переписувати історію країни за останні п‘ять років, діючи за принципом – все, що було до нас потрібно викреслити. Навіть очевидні здобутки у гуманітарній сфері сьогодні сприймаються вороже та з неприхованою відразою, підкреслила вона.

На думку депутата, наочним прикладом є тема Голодомору. «За попередні роки було витрачено чимало зусиль, аби вшанування жертв великої трагедії змогло об’єднати країну. Зрештою, це майже відбулося. Натомість сьогоднішнє возвеличення персони Сталіна, якому потурає нова влада, не лише перекреслює визнання цієї трагедії, а й вкидає суспільство у вир протистояння», – зазначила Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона наголосила, що у жодній демократичній країні світу зміна влади не означає кардинальної зміни внутрішнього та зовнішнього курсу держави, а держава може бути успішною лише тоді, коли зберігається спадковість влади, а кожен новий уряд, парламент та президент зберігають основну лінію своїх попередників. «Ідеологічна гойдалка, на яку нова влада посадила суспільство є дикістю для політичної традиції країн ЄС та США» - зазначила Л.ОРОБЕЦЬ.

На її переконання, влада повинна зосередитися на виконанні головної своєї обіцянки, яку на виборах підтримали українці – негайно розпочати системні реформи. «Потрібно нарешті припинити перефарбовувати фасади, і братися за будівництво фундаменту країни, який за роки незалежності та особливо під тиском кризи серйозно просів. Провести адміністративну, судову, пенсійну, податкову реформу, боротьбу з корупцією, а не вдовольняти своє політичне его», - зазначила представник «Єдиного Центру».