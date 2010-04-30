У списку 100 найвпливовіших людей світу - українець

Бізнесмен і філантроп Віктор ПІНЧУК став першим в історії українським громадським діячем, що увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу «Time» (2010 Time 100: The World`s Most Influential People).

Як повідомили УНІАН у Фонді Віктора Пінчука, він посів 7-е місце в категорії Мислителі (Thinkers).

Time 100: The World`s Most Influential People - один з найбільш авторитетних світових рейтингів, який публікується з 2004 року. Цього року журнал розподілив список за чотирма категоріями - лідери, художники, мислителі та герої. Журнал вносить до цього списку «трендсеттерів» - тих людей, які «формують світ» та змінюють його. Авторитетний список не політичний за своєю природою - люди в ньому оцінюються не за обсягом повноважень, а за ступенем впливу на тенденції сучасного світу, який створюється силою, талантом та моральним прикладом учасників списку, відзначили у прес-службі Фонду.

Серед інших учасників списку «Time 100» такі політичні та державні діячі, як Луїс Інасіо Лула де СІЛВА, Барак ОБАМА, Режеп ЕРДОГАН, Домінік СТРОСС-КАН. До нього також увійшли бізнесмени та громадські діячі Стів ДЖОБС, Білл КЛІНТОН, Джет ЛІ, Опра ВІНФРІ, Елтон ДЖОН. З країн СНД до списку увійшов художній керівник Маріїнського театру Валерій ГЕРГІЄВ.

***В.ПІНЧУК у 2006 році створив свій Фонд, який став однією з найбільших приватних благодійний організацій України. Фонд розробляє і реалізує соціальні проекти, спрямовані на розвиток України і появу нової генерації лідерів. Пріоритетними сферами діяльності Фонду є охорона здоров`я, освіта, культура, права людини, глобальна інтеграція України і розвиток місцевих громад.

Серед найбільш масштабних проектів Фонду – програма допомоги новонародженим «Колиски надії», загальнонаціональна програма підтримки талановитої молоді «Завтра.UA», центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre, міжнародна мережа YES (Ялтинська Європейська Стратегія) з підтримки євроінтеграційних прагнень України.