Комуністи готуються підкласти свиню Януковичу?

Комуністична партія України буде категорично проти співпраці з Міжнародним валютним фондом, якщо його кредит для України виділятиметься на колишніх, зокрема політичних, умовах.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, коментуючи вчорашню заяву віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА про узгодження між Україною і МВФ основи нової програми співпраці щодо надання кредиту в 19 млрд. дол. на 2,5 роки.

Він зазначив, що комуністи ставитимуть перед коаліцією питання щодо доцільності співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

За словами П.СИМОНЕНКА, він планує поставити перед коаліцією запитання, на яких умовах виділятимуться кредити для України, яка кредитна ставка, на скільки років. «Це все вимагає спеціального опрацювання - ось про що я вестиму розмову в рамках коаліції», - сказав він.

Лідер КПУ підкреслив, що якщо це загрожуватиме інтересам і безпеці країни, якщо це завдаватиме удару по життєвому рівню громадян України, то комуністи будуть категорично проти такої співпраці з МВФ.

На переконання П.СИМОНЕНКА, головним інвестором країни має бути народ України. «Для того, щоб він (народ) був головним інвестором, ми повинні забезпечити йому робочі місця, ми повинні забезпечити належну заробітну плату», - зазначив лідер комуністів.

Він вважає, що якщо кредити беруться з-за кордону, то ці кредити мають бути направлені на розвиток економіки, зокрема нових технологій. «Гроші мають вкладатися в розвиток, а не проїдатися», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

Також лідер комуністів додав, що кредити не повинні братися під такі умови, які висуває МВФ. «Чому ми, комуністи, виступаємо проти співпраці з МВФ на тих умовах, які вони пропонують? А вони висувають політичні, соціальні та інші вимоги», - відзначив він.

Як повідомлялося, вчора, 29 квітня, Україна і Міжнародний валютний фонд погоджували основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення кредиту обсягом 19 млрд. дол. на 2,5 роки.

С.ТІГІПКО при цьому підкреслював, що «попередню програму співпраці з Фондом сьогодні недоцільно продовжувати, оскільки вона була направлена на подолання кризи, а нам потрібно обговорювати середньострокову перспективу. Йдеться про програму економічного зростання. І на це потрібно направити всі свої зусилля».

Для успішної співпраці з МВФ, сказав С.ТІГІПКО, надзвичайно важливими є реальні кроки з реформування економіки. «Потрібно говорити про новий податковий кодекс, який спростить оподаткування для бізнесу, слід говорити про зниження податків, дерегулювання, приватизацію об`єктів, якими держава керує неефективно. Серйозний блок реформ ми зараз намагаємося закласти. Якщо це вдасться, то це дійсно додасть оптимізму при розгляді питання щодо України Радою директорів МВФ», - заявив С.ТІГІПКО.