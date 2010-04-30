У МВС є дані про заплановані на завтра провокації

Міністерство внутрішніх справ закликає учасників завтрашніх першотравневих демонстрацій та мітингів виявляти терпимість та повагу до своїх політичних опонентів.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні МВС з приводу запланованих на 1 травня деякими політичними партіями та громадськими організаціями мітингів, демонстрацій та вуличних походів.

“Як свідчить досвід попередніх років, під час подібних масових заходів трапляються сутички між представниками груп різної політичної орієнтації, що може привести до порушень громадського порядку”, - зазначили в міністерстві.

За даними МВС, у правоохоронців є інформація, що завтра деякі радикальні сили планують здійснити провокації з метою підняття власного рейтингу за рахунок спокою громадян. При цьому в міністерстві нагадали і про події, які сталися минулого тижня в Києві, “коли навіть у приміщеннях державних установ було грубе порушення правопорядку з використанням димових шашок, а на одній із столичних автостоянок правоохоронці вилучили автомобіль з дистанційно керованим вибуховим пристроєм”.

У зв’язку з цим МВС, поважаючи законне право людини на вільне виявлення своїх політичних поглядів, нагадує, що реалізовуватися воно може й повинне лише у відповідності з чинним законодавством.

Тому міністерство також закликає учасників демонстрацій та мітингів дотримуватися визначених маршрутів та місць проведення масових заходів. “Будь-які спроби порушення громадського порядку, створення загрози безпеці громадян будуть міліцією рішуче припинятися, а винні притягатися до відповідальності”, - попередили в МВС.