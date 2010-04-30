Члени постійної делегації України в ПАРЄ скликають брифінг
13:10, 30 квітня 2010Політика
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Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться брифінг народних депутатів України, членів постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи Сергія СОБОЛЄВА, Романа ЗВАРИЧА, Євгена СУСЛОВА, Ольги ГЕРАСИМ`ЮК і Олени БОНДАРЕНКО.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламенту.
Брифінг відбудеться о 16.00 в приміщенні Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, press-point, вхід через 9-й під`їзд).
Вхід за картками акредитації.
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