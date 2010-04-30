Гриценко лякає Україну військовими конфліктами та терактами

Після продовження базування Чорноморського флоту Росії на 25 років для України значно підвищився рівень військових і терористичних погроз унаслідок агресивної внутрішньої і зовнішньої політики російської сторони.

Про це в інтерв`ю інтернет-виданню «Обком» заявив голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО

«...Але хто може гарантувати, що таких ударів не буде наступного разу, коли Росія знову піде із Севастополя на чергову війну? Ніхто, включаючи підписантів – ЯНУКОВИЧА і МЕДВЕДЄВА. А чи є реальні підстави для неспокою? Є, адже ненадуманий, а цілком реальний страх, навіть жах, уже відчула сама Росія. Пригадаємо рейд Шаміля Басаєва – він діяв зухвало, жорстоко, асиметрично, завдав удару по Росії за межами Чечні. І були удари у відповідь по Москві та іншим містам Росії. Лінії комунікацій і командні пункти військових не змогли дістати. Так били по людях, по транспортних та інших об`єктах. Загинули, до речі, і громадяни України», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він підкреслив, що «не хоче, щоб, залишивши в Україні Чорноморський флот на десятиліття вперед, знаючи, що Росія проводить жорстку, іноді агресивну політику (зокрема й з використанням військових засобів) – щоб через це не в безпеці, а в страху жили українські громадяни».

Політик також нагадав, що минулого року російський парламент прийняв закон, що дає право Президенту РФ застосовувати війська за межами Росії.

«У яких випадках МЕДВЕДЄВ має право застосувати війська в чужій країні? Якщо побачить там загрозу російським громадянам або російському контингенту. А в Севастополі є й те, й друге. Тому, якщо хтось з метою відповідного удару на російське військове вторгнення (чи з провокаційною метою) завдасть удару по базі в Севастополі чи скоїть теракт, то Україна може опинитися в зоні військового конфлікту або теракту», - заявив А.ГРИЦЕНКО.