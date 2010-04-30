Азаров намітив для себе та Путіна «гарну дату» наприкінці жовтня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що до кінця жовтня, коли відбудеться чергове засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, буде підготовлено низку нових угод щодо економічного співробітництва України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, починаючи розширене засідання комітету після того, як узгодив дату проведення чергового засідання з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Кінець жовтня, якраз бюджетний процес і у нас, і у вас – гарна дата. Отже можемо сподіватися, що до жовтня багато угод, які ми сьогодні обговорювали, контури їх набудуть реальні обриси і наповняться реальним змістом», - сказав А.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, для проведення засідання комітету українська сторона підготувала низку пропозицій у сфері ПЕК, авіабудування, транспорту, АПК, науково-технічної співпраці.