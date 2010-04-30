Януковича «ліплять» за образом Путіна?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що нова влада в Україні намагається модернізувати образ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за зразком колишнього Президента Росії Володимира ПУТІНА.

Про це говориться в коментарі А.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Сьогодні абсолютно очевидні наміри оточення ЯНУКОВИЧА реалізувати так званий «путінський сценарій» внутрішньополітичного позиціонування влади. Саме для цього відбувається апеляція до маргінальної проблематики, відверта підтримка ностальгічних тез, жорстке ігнорування опозиції, демонстративна розробка російського напряму, радикальне відторгнення політичних цінностей попередньої влади. ЯНУКОВИЧА намагаються представити як сильного політика, який звисока спостерігає за потугами опозиції пробитися в інформаційний простір і достукатися до виборця», - вважає експерт.

Водночас А.ГОЛОБУЦЬКИЙ припускає, що в Україні неможливо буде скопіювати і реалізувати подібні політичні методи. «Необхідними передумовами такого позиціонування є тотальний контроль над ЗМІ, введення ефективної пропаганди, слабкість і роз`єднаність опозиції з перспективою її маргіналізації і персональна потужність представників влади. У випадку з оточенням ЯНУКОВИЧА можна лише говорити про передумови до монополізації інформпростору. При цьому система влади не оновлюється, ефективність її залишається на колишньому низькому рівні. Тому за наявності сильної опозиції реалізувати «путінський сценарій» в Україні буде неможливо», - переконаний А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.