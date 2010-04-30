Бандера і Шухевич стали почесними громадянами Тернополя

Тернопільська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Тернополя» провіднику ОУН Степанові Бандері та головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на сесії міської ради.

Ініціювала дане питання фракція «Наша Україна». За проект рішення депутати проголосували одноголосно.

У рішенні вказано, що «Степану Бандері – Герою України, провіднику ОУН та Роману Шухевичу – Герою України, головнокомандувачу УПА, генерал-хорунжому звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоюється за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежність Української держави».