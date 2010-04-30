Путін: Росія за активнішу інтеграцію України в СНД

Росія вітала б більш активну участь України в інтеграційних процесах на просторі СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав у Сочі на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

«Я переконаний, це відкриє додаткові й вельми цікаві можливості для нарощування взаємовигідної торгової, економічної та інвестиційної співпраці», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні було ухвалено рішення про створення групи високого рівня, в рамках якої будуть розглянуті питання підключення України до інтеграційних процесів. Цю групу очолять перші віце-прем`єр-міністри України і Росії Андрій КЛЮЄВ і Ігор ШУВАЛОВ.