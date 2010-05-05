Експерт: об'єднання Нафтогазу і Газпрому не має сенсу, якщо...

Об`єднання НАК “Нафтогаз України” і російської компанії “Газпром” є нереалістичним проектом.

Таке переконання висловив президент Київського енергетичного клубу Олександр ТОДІЙЧУК у коментарі “Німецькій хвилі”.

На його думку, запропонувавши створити об’єднаний газовий холдинг, російський прем`єр-міністр Володимир ПУТІН виголосив пропозицію, яка має приховати негатив від безпрецедентних газових та інших енергетичних угод з Києвом.

О.ТОДІЙЧУК вважає, що об`єднання “Нафтогазу України” та “Газпрому” не має сенсу, коли йдеться про співпрацю двох суверенних держав, а не поглинання однією країною іншої.

"Такого сценарію не дозволяє ані Білорусь, ані Казахстан, які неодноразово вже заявляли про своє бажання спільного розвитку своїх економік. Простіше вже одразу об`єднати парламенти й уряди, і далі вже все буде автоматично", - зауважив О.ТОДІЙЧУК.

Він також вважає, що ЄС у цьому питанні зайняв вичікувальну позицію. На думку експерта, Брюссель прагне більш стабільного та передбачуваного розвитку подій і не поспішатиме з висновками. А дії нової української влади в Європі, за словами О.ТОДІЙЧУКА, сприймаються як хаотичні і такі, що "нагадують гротескну виставу".