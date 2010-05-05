В Україні з'явилася ще одна партія - 177-а

Міністерство юстиції зареєструвало нову політичну партію – «Твоя Україна».

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Згідно з інформацією, наданою до Мін’юсту, рішення про утворення організації було ухвалено установчим партійним з’їздом від 5 грудня 2009 року. Головою партії обрано приватного підприємця з Донецька Дмитра МИРОНОВИЧА (1982 р.н.).

Партія стала 177-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

*** Згідно із Законом «Про політичні партії в Україні», діяльність партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України після перевірки поданих матеріалів.

Політична партія є добровільним об’єднанням громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Партії сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах.