Опозиція взялася за підготовку «великої історичної події»?

Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ припускає, що одним із завдань новоствореного Національного комітету порятунку України стане збір підписів за імпічмент Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯВОРІВСЬКИЙ повідомив на прес-конференції в Кіровограді.

«Можуть бути різні методи (діяльності комітету – УНІАН). Наприклад, є ідея розпочати збір підписів за імпічмент Президента України за зраду національних інтересів. Саме тому ми запросили до співпраці всі політичні сили. Без політичного сегменту готувати великі історичні події неможливо», - зауважив депутат.

За його словами, зараз для Національного комітету порятунку важливо залучити в організацію не лише ідеологів (письменників, істориків), а й виконавців, які візьмуть на себе чиновницьку роботу.

«Тепер робити фальш-старт, вибігати на Майдан було б нерозумно. Повинні спрацювати інші механізми. Я думаю, осінь 2010 року стане визначальною в суспільних настроях протесту», - заявив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.