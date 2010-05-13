Регіонал пояснив, як можна вбити у Верховній Раді

Пропозиція дозволити службі охорони проводити огляд особистих речей депутатів є "примітивним рішенням".

Про це заявив регіонал Святослав Піскун в ефірі 5 каналу.

"Що стосується обшуку депутатів, то це дуже, на мій погляд, примітивне рішення", - сказав він.

"Якщо ми говоримо про автомати чи пістолети, то їх, можливо, повинні відстежувати, вираховувати, є на ці питання спеціальні служби", - наголосив депутат.

"Але якщо хтось захоче когось вбити...можна просто занести невеличку скляночку з якоюсь дуже страшною отрутою і ніякий охоронець цю отруту не виявить", - сказав Піскун.

Коментуючи бійку депутатів у парламенті 27 квітня під час ратифікації угоди щодо російського флоту та застосування димових шашок, він заявив: "Треба притягнути до відповідальності тих осіб, які перешкоджали законній діяльності державної установи, замахнулися на життя і здоров`я громадян".

"Якщо б в цьому залі, не дай Боже, хтось з депутатів похилого віку помер? Я здорова людина, і то мені було недобре. А якби надихалася людина і померла. Це було б убивство", - зазначив депутат.

Українська правда