Герман про таємні домовленості, Придністров'я, БЮТ і провокації

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН розцінює як провокацію заяву народного депутата від БЮТ Олега БІЛОРУСА про нібито таємні домовленості президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Володимира МЕДВЕДЄВА про входження Придністров`я до складу України.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

"Це провокація, як і решта всіх провокацій від БЮТ", - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона вважає, що в БЮТ «ніяк не можуть заспокоїтися», коли бачать успіхи України в зовнішній політиці, налагодження взаємовигідної співпраці України і Росії, і "влаштовують провокації, намагаючись зірвати процес стабілізації в державі».

Як повідомлялося в деяких ЗМІ, депутат від БЮТ О.БІЛОРУС заявив, що в результаті "таємних угод" В.ЯНУКОВИЧА і Д.МЕДВЕДЄВА невизнана Придністровська республіка може увійти до складу України, а Молдова повернеться в зону впливу Росії.

Під час недавнього візиту до Києва Д.МЕДВЕДЄВ і В.ЯНУКОВИЧ підписали спільну заяву щодо врегулювання придністровського конфлікту, в якому, зокрема, підтвердили, що Тирасполь і Кишинів мають вести діалог на рівноправних умовах.