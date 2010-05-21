Україна помириться з Vanco, щоб не думали, що тут ходять пірати

Україна розраховує відновити співпрацю з американською компанією Vanco.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні у Сімферополі.

«Повернемо ми назад компанію Vanco», - сказав він.

А.КЛЮЄВ назвав дії попереднього уряду України по відношенню до цієї структури рейдерством, додавши, що вони істотно підірвали авторитет України у світі. "Те рейдерство, яке було з боку попереднього Кабінету міністрів, нічим не виправдане. Ми підірвали авторитет України перед усіма міжнародними інвесторами», - сказав перший віце-прем`єр.

А.КЛЮЄВ заявив, що Україна зацікавлена у роботі компаній з серйозними фінансовими ресурсами і тими, що мають передовий досвід.

Перший віце-прем`єр вважає, що той "авторитет", який створив Україні конфлікт з Vanco, практично нічим не відрізняється від "авторитету" тих країн, де «ходять пірати».

«Це фактично те ж саме. Люди почали працювати, уклали договір – (а у них) все забрали, розірвали (договір)», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України на даний момент готуються пропозиції за мировою угодою для вирішення конфліктної ситуації з компанією Vanco. Про це 13 травня повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Мінюсту поставлене завдання підготувати механізм для вирішення проблеми без судових розглядів.

Нагадаємо, що на даний час в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма знаходиться позов компанії Vanco до уряду України.

Кабінет міністрів України пропонує компанії «Венко Прикерченська» укласти мирову угоду по тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.