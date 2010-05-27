Грищенко: питання про членство в НАТО знімається з порядку денного

10:42, 27 травня 2010
Політика
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Хоча Україна розвиватиме відносини

Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час виступу на ХІ міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей.

 

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