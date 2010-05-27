Янукович розказав, як треба підходити до чутливої жінки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня оприлюднить концепцію економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на засіданні Ради регіонів, яке проходить сьогодні у Львові.

«Вже на наступному тижні я буду проголошувати концепцію економічних реформ», - заявив Президент України.

Він підкреслив, що до реалізації реформ будуть залучені всі громадяни, які матимуть бажання і професіоналізм, знайдуть собі місце у виконанні цієї програми.

«Ця програма відповідатиме вимогам часу і, безумовно, буде дивитися у майбутнє», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Економіка – це така чутлива жінка, до якої не можна підходити просто так, без розуму», - також зауважив Президент України і уточнив, що йдеться про системний підхід у проведенні економічних реформ, що, як підтверджує досвід, завжди приносило успіх.