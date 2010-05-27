Чечетов розподілив ролі у коаліції: КПУ - чоловік, ПР - дружина

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ не бачить проблем для коаліції в разі неголосування фракції КПУ за економічні реформи.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи прогноз глави Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІНА про те, що першим серйозним випробуванням для коаліції стане пакет економічних реформ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в парламенті.

За його словами, “якщо чоловік і жінка давно живуть разом і по телевізору йде футбол, але вона не любить футбол, а хоче подивитись балет, то якщо мудра жінка, то вона дасть чоловіку подивитись його улюблену гру, а сама піде в іншу кімнату чи до подруги”.

Депутат зазначив, що “така сім’я проживе багато років, і вони дочекаються внуків і правнуків, але якщо жінка буде нерозумна і наполягатиме на тому, щоб дивитися балет, то сім’ї не буде, вона розвалиться”. “Тому ми дамо комуністам подивитися свій футбол”, - зазначив М.ЧЕЧЕТОВ.

При цьому він наголосив, що “коаліція міцна як ніколи, і вона ніколи не розпадеться”.

З приводу того, що в коаліції не вистачить голосів для ухвалення рішень, які стосуватимуться економічних реформ, М.ЧЕЧЕТОВ підкреслив: ”Будуть ухвалені всі рішення, які потрібні”. Він, зокрема, нагадав, що хоч комуністи і не голосували за закон щодо допуску іноземних військовослужбовців для участі у військових навчаннях на території України, але “рішення було ухвалено”.

“Я вам як перший заступник голови фракції Партії регіонів відповідально заявляю, що рішення будуть ухвалені”, - наголосив М.ЧЕЧЕТОВ. При цьому він додав: “Хочуть вони (комуністи - УНІАН) дивитися футбол - нехай дивляться, а у нас міцна сім’я, і через якісь дрібниці не розпадеться”.