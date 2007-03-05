Обидва загиблих внаслідок обвалу будинку в Москві - українці

Обидва загиблих внаслідок обвалу будинку в Москві - громадяни України.

Як повідомляє “5 канал”, про це повідомили у прес-службі прокуратури російської столиці.

Друге тіло виявили під завалами сьогодні вранці.

Загиблі українці Павло Бондар та Володимир Коржук разом з іншими будівельниками мешкали у підвалі виселеного будинку. Чоловіки його реконструювали.

Обвал в будинку у центрі Москві стався увечері 3 березня. Троє людей, серед яких також є українець, перебувають у тяжкому стані в Інституті Скліфосовського.

У будівлі обвалилися перекриття третього та четвертого поверхів. Причиною інциденту називають порушення техніки безпеки під час виконання будівельних робіт. За фактом порушили кримінальну справу.

Як зазначили УНІАН в прес-службі МЗС України, міністерство перевіряє цю інформацію.