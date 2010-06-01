У БЮТ перерахували тих, хто залишився вірним опозиції

Станом на сьогодні 130 народних депутатів від БЮТ підтвердили свою готовність працювати у фракції БЮТ та в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що з метою відмежування від депутатів-перебіжчиків фракція БЮТ ухвалила рішення до 1 червня провести перереєстрацію депутатів шляхом написання особистої заяви про підтвердження перебувати в опозиції та у фрації БЮТ.

«Станом на 10-ту годину 1 червня перереєстрацію пройшли 130 народних депутатів, обраних за нашим списком», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що термін написання відповідних заяв спливає сьогодні і, таким чином, ті, хто не написав заяви, будуть вважатися такими, що відмовилися працювати у фракції БЮТ.