Депутати Кириленка не збираються на «лапшу від Януковича»

Група «За Україну!» не буде присутньою у палаці «Україна» під час виголошення звернення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до народу 3 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції народний депутат, член депутатської групи «За Україну!» Ксенія ЛЯПІНА.

Вона наголосила: «Ми вважаємо недоцільним слухати лапшу від ЯНУКОВИЧА». За її словами, «влада навчилася проголошувати промови з правильними словами». «ЯНУКОВИЧ навчився читати тексти, написані хорошими експертами, які дуже часто пишуть дуже правильні і корисні речі», - додала К.ЛЯПІНА. За її словами, при цьому влада обіцяє все це зробити десь «у далекому майбутньому».

За словами К.ЛЯПІНОЇ, у четвер члени партії «За Україну!» планують «проведення різних громадських подій». «Якими вони будуть, усі ви побачите. Я недаремно нагадала про лапшу від ЯНУКОВИЧА», - сказала К.ЛЯПІНА.