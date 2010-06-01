Один з трьох бютівців вже передумав вступати в коаліцію

Народний депутат від БЮТ Іван ДЕНЬКОВИЧ просить голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА відкликати оголошення про його входження до складу коаліції.

Про це він повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

І.ДЕНЬКОВИЧ зауважив, що вже направив відповідне звернення до голови ВР, у якому вказує, що не реєстрував офіційно у парламенті заяву про входження до складу коаліції і не давав згоди на її оприлюднення.

Депутат зауважив, що відповідна його заява має бути зачитана головою ВР сьогодні під час вечірнього пленарного засідання.

Відповідаючи на запитання, чи пройшов І.ДЕНЬКОВИЧ як член фракції БЮТ перереєстрацію народних депутатів, що мають намір працювати у складі цієї опозиційної фракції, він зауважив, що написав відповідну заяву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, на ранковому пленарному засіданні голова ВР повідомив про входження трьох народних депутатів від БЮТ до складу коаліції – Олександра ШЕПЕЛЕВА, І.ДЕНЬКОВИЧА та Андрія ВЕРЕВСЬКОГО.

Водночас лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що 130 народних депутатів від БЮТ пройшли перереєстрацію, яка підтверджує їхнє бажання і надалі працювати у складі опозиційної фракції.