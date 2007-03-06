Радник Ющенка вважає, що краще президент Янукович, ніж парламентська республіка

Радник Президента Ющенка Ярослав Лесюк вважає, що Україна вийде з кризи тільки за умови сильної президентської влади. Таку думку він висловив сьогодні під час зустрічі з журналістами в Львові. «Уявіть собі в жахливому сні, що Президент України з великими повноваженнями – це Янукович. Я скажу, що це буде краще для України, ніж така парламентська республіка», – цитує Ярослава Лесюка ЗІК .

«Я скажу свою думку, але не як чиновник, президентська республіка – просто імператив сучасного стану України. Збереження України як держави не можливо при переході до мрії комуністів та Морозу – парламентської республіки. Для прориву потрібна зовсім інша влада, зовсім інше співвідношення між гілками влади. За парламентської республіки Україна не вийде з тієї ситуації, в якій перебуває, бо це неможливо», – наголошує пан Лесюк.

За його словами, влада для України – це жорстка президентська республіка. «Парламентська республіка, тим більше, коли в парламенті великий відсоток олігархів, мільйонерів тощо – це безвідповідальність. Президент рано чи пізно відповість, парламент ні за що не відповідає».

Ярослав Лесюк під час прес-конференції у Львові також заявив, що "російська мова не стане другою державною в Україні, оскільки цього не може бути і не буде", - повідомляє ІА REGNUM... За словами Лесюка, для того, щоб зробити російську мову другою державною на Україні, нинішня парламентська більшість має набрати більше 300 голосів (з 450 депутатів українського парламенту), адже йдеться про зміни до Конституції України. "Враховуючи підписану нещодавно угоду між "Нашою Україною" і Блоком Юлії Тимошенко - немає можливості одержати в парламенті таку більшість для ухвалення цього рішення", - заявив він. Радник президента України упевнений, що "питання мови - це питання існування незалежної держави Україна, а державний статус російської мови не відповідає векторові розвитку української держави".

Ярослав Лесюк також упевнений, що українцям багато чого можна навчитися у росіян. "Наше "вірю в Україну" поки що не звучить так переконливо, як їх "вірю в Росію". Це питання ментальності", - резюмував він.