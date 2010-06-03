Тимошенко чекає восени сплеску інфляції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що внаслідок незбалансованої монетарної політики уряду і Національного банку вже восени в Україні відбудеться сплеск інфляційних процесів.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з представниками опозиційних партій та рухів Дніпропетровської області.

"Уся емісія, яку роблять сьогодні, відіграється на цінах, які люди будуть мати на все, що вони споживають. Від емісії до інфляції лаг становить приблизно 2-3 місяці. Цей лаг закінчиться восени", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ зазначила, що у квітні 2010 року в Україні обсяг промислового виробництва скоротився на 1,8% порівняно з аналогічним показником березня 2010 року. "Останні 7 місяців, важко, в кризу, але економіка місяць до місяця постійно приростала. Зараз падіння на 1,8%. Це вперше за останні місяці", - додала вона.

Таким чином, за її словами, уряд Миколи АЗАРОВА не зміг забезпечити збільшення соціальних видатків виправданими економічними заходами. "Все це за рахунок банального джерела – емісії грошей. І за той період, поки перебуває ЯНУКОВИЧ при владі, емісії для бюджетних потреб зробили стільки, скільки наш уряд в цілому за два попередні роки. А це тільки декілька місяців, 100 днів!", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва у квітні 2010 року проти квітня 2009 року становило 17,4%, у січні-квітні 2010 року до січня-квітня 2009 року – зростання 12,6%. У квітні 2010 року в порівнянні з березнем 2010 вже відзначався спад промислового виробництва на рівні 1,8%.

У квітні 2010 року обсяг операцій з придбання Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики (за номінальною вартістю без урахування операцій з двостороннього котирування) становив 1,83 млрд. грн. (з початку року – 26,3 млрд. грн.).

Найближчим часом уряд планує випустити додаткові облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних для погашення заборгованості з повернення ПДВ експортерам.