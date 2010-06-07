Разом з Луценком з МВС «пішов» телеархів?
Розпочали службову перевірку
З МВС після зміни керівництва зник телеархів.
Як повідомляє Українська правда, про це написав у своєму блозі головний радник міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова Костянтин Стогній.
"Факт залишається фактом, основна частина архіву "пішла" разом з попереднім керівництвом. Де зараз буде "гуляти" міліцейське відео, зокрема "особистісне", невідомо, і це дуже турбує", - заявив Стогній.
За його словами, доступ до архіву був відкритий для багатьох співробітників телестудії Департаменту громадських зв`язків, і жорсткий облік, хто конкретно користувався відеоматеріалами, не вівся.
"Цим і скористалися колишні начальники студії, що прихопили із собою зібраний за десятиліття матеріал", - відзначив Стогній.
За фактом зникнення міліцейського телевізійного архіву вже розпочата службова перевірка.