Порошенко заявляє, що веде переговори з коаліцією про посаду

Екс-міністр закордонних справ України, власник “5-го каналу” Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що досі веде переговори з коаліцією щодо можливості отримання посади у владі.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ТВі в неділю.

«Ми не домовились (під час формування коаліції у березні – УНІАН) по умовах, по можливостях, по прийняттю рішень. До речі, діалог ще продовжується, і жодних умов щодо інформаційних ресурсів, політичних кроків, жодного разу ніхто не ставив», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що під час формування чинної влади йому пропонували посаду міністра закордонних справ. «Я погодився працювати, потім змінилась думка», - зауважив П.ПОРОШЕНКО.