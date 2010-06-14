Порошенко заявляє, що веде переговори з коаліцією про посаду
08:48, 14 червня 2010Політика
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Пропонували портфель міністра, але...
Екс-міністр закордонних справ України, власник “5-го каналу” Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що досі веде переговори з коаліцією щодо можливості отримання посади у владі.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу ТВі в неділю.
«Ми не домовились (під час формування коаліції у березні – УНІАН) по умовах, по можливостях, по прийняттю рішень. До речі, діалог ще продовжується, і жодних умов щодо інформаційних ресурсів, політичних кроків, жодного разу ніхто не ставив», - сказав П.ПОРОШЕНКО.
Він зазначив, що під час формування чинної влади йому пропонували посаду міністра закордонних справ. «Я погодився працювати, потім змінилась думка», - зауважив П.ПОРОШЕНКО.
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