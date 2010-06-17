Азаров: краще палицю перегнути, ніж недогнути

Прем`єр Микола Азаров обіцяє боротися з корупцією у сфері охорони здоров`я.

Про це він сказав у середу на нараді щодо розвитку охорони здоров`я.

Прем`єр відзначив, що корупція вразила всі сфери суспільного життя, зокрема правоохоронну, судову системи, але особливо цинічними, за його словами, є прояви корупції в медичній сфері.

"І президент, і уряд налаштовані дуже рішуче і жорстко із цього приводу. Краще палицю перегнути, ніж недогнути", - підкреслив Азаров.

Він повідомив, що "свого часу, коли працював у податковій службі, весь час суди програвав".

"Держава судилася... а суд виносить ухвалу на користь якоїсь контори "Роги й копита". Ну я по наївності до судів ставився, а потім мені розповіли, як рішення ухвалюються", - відзначив Азаров.

"Я запросив суддю, і говорю йому: "Я дуже поважаю судову систему, ставлюся нормально, але якщо ти винесеш ухвалу всупереч інтересам держави, візьму під мікроскоп тебе, племінників, родичів - всіх, житимете на одну зарплату", - розповів прем`єр.

"І що б ви думали? Цей суд був найзразковішим", - додав він.

При цьому прем`єр звернувся до всіх присутніх із закликом не допускати корупції в сфері охорони здоров`я.

Gazeta.ua