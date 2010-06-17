Медведько розводить руками відносно справи про отруєння Ющенка

Генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ важко сказати, який і коли буде кінцевий результат в розслідуванні справи про отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це генпрокурор заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Сказати про те, який результат буде – важко сказати. Я не можу сказати. Коли, я теж не можу сказати. Поживемо, побачимо. Але говорити, що при новій владі вона (кримінальна справа – УНІАН) не буде розслідуватися неправильно – при будь-якій владі ми будемо її розслідувати», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершено.

29 січня 2010 року заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША заявив, що Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА незалежно від того залишиться чи не залишиться він Президентом.

Одразу після інавгурації нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, 26 лютого, заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що сумнівається в розкритті вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і отруєння В.ЮЩЕНКА.

4 березня 2010 року тодішній голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що справу про отруєння В.ЮЩЕНКА можна було передати до суду ще в 2007 році. Проте, на думку керівника СБУ, на той момент забракло рішучості у керівників Секретаріату Президента. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, саме вони відповідальні за передачу справи в Генпрокуратуру, після чого СБУ втратило контроль над ним.

13 квітня ц.р. у Верховній Раді України припинила роботу Тимчасова слідча комісія парламенту з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА, створена 31 березня 2009 року. Головою ТСК був народний депутат з фракції Партії регіонів Владимир СІВКОВИЧ.