Бунт у Київській облраді: три депутати перейшли до Тимошенко

17 червня депутати Київської обласної ради - соціалісти Олександр КАНДИБА та Олександр СІНГАЄВСЬКИЙ, а також «нунсівець» Андрій ПАВЛОВ - заявили про перехід до складу фракції «Блоку Юлії Тимошенко» у цій раді.

Про це йдеться у заяві цих депутатів, переданій УНІАН.

Депутати зазначили, що вважають своїм громадянським обов’язком надати підтримку тим політичним силам, які не лише представляють більшість жителів Київщини, але й жорстко та послідовно опонують діючій владі.

«Загальновідомо, - йдеться у заяві трьох депутатів, - що нещодавно нове керівництво Київщини за допомогою погроз та підкупу спотворило результат волевиявлення громадян щодо обрання депутатів обласної ради у березні 2006 року, створивши більшість «тушок». Природа цієї події така сама, як і при формуванні неконституційної більшості у Верховній Раді».

«Такі зухвалі дії влади та їх негласна підтримка з боку політичних сил», в лавах яких донедавна перебували депутати Київської облради О.КАНДИБА, О.СІНГАЄВСЬКИЙ та А.ПАВЛОВ, «та які на виборах 2006 року декларували зовсім інші принципи та цінності, ніж сьогодні, не залишили депутатам іншого вибору, окрім як припинити членство у згаданих політичних силах та вступити до найбільш потужної та єдиної послідовної опозиційної сили Київщини. Саме БЮТ користується найбільшою підтримкою жителів Київської області».

Три депутати закликали вчинити так само інших своїх колег, «для яких демократія та громадянські свободи, сама незалежність України – не порожній звук, а головні життєві цінності».

Депутати наголосили на тому, що «не мають наміру зраджувати виборців, які за них голосували, в угоду політичної кон’юнктури партійних вождів і вождиків, та розуміють, що тільки таким чином вони зможуть захистити виборців, які висловили їм свою довіру, від свавілля влади».

Вони також переконані, що «майбутнє продемонструє правоту їх дій, а виборці підтвердять свою довіру тим, хто не зрадив та не покинув їх у важку годину».