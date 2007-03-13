Богатирьова: Президент і опозиція ставлять під загрозу будь-який національний компроміс

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що підтримка Президентом радикальних планів опозиції означає, що переговорний процес, пошуки компромісу, укладення національного пакту стабільності та розвитку держави на найближчий час опинився під великою загрозою.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві лідера фракції Партії регіонів.

За її словами, “останні події в українському політикумі засвідчили, що сьогодні сформована широка опозиція на чолі із Юлією ТИМОШЕНКО. До неї, фактично, приєднався і Президент України”.

“Ми знову чуємо заклик до поглиблення розколу України. Ми бачимо спроби силою зруйнувати і спаплюжити цінності, що стали результатом винятково національного компромісу”, - йдеться далі в заяві. Водночас Р.БОГАТИРЬОВА сподівається: “Ще хочеться вірити, що це лише емоції окремих політиків, а не продуманий план щодо розбрату українців. У це „багаття” докидають хмизу аутсайдери, що не пройшли на останніх виборах до парламенту і шукають чергової невдачі”.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА категорично відкидає “звинувачення, що коаліція сьогодні стала дестабілізуючим фактором в Україні”. “Антикризова більшість неодноразово ініціювала пошук компромісів, брала активну участь у круглому столі ініційованому Президентом і була активним суб’єктом Універсалу національної єдності, який не працює не з нашої вини. Бо його вороги і не приховували своїх намірів руйнації злагоди між більшістю політичних сил у Верховній Раді України”, - зазначає Р.БОГАТИРЬОВА.

Також вона висловилася проти ухвалення нової Конституції на референдумі. “Не лише тому, що жодної нової ідеї такого документа не існує в природі політичних дій опозиції. А тому, що кожна нова політична опозиція або новий і нетерплячий правитель будуть зловживати таким прецедентом і народом одночасно. Цілком очевидно, що буде знівельований ключовий конституційний принцип системи демократії – верховенство права. Це здатне суттєво загальмувати рух України до Європи”, - пояснила свою позицію Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому лідер фракції Партії регіонів зазначила: “Цілком підтримую ініціативу В.ЮЩЕНКА створити Конституційну комісію із незалежних і професійних спеціалістів, а потім спільно із парламентом, як це визначено в чинному Основному Законі, удосконалювати Конституцію. Хоча, в результаті широкого компромісу між політичними силами, ми зможемо внести глибокі зміни і на всеукраїнському референдумі”.

Звертаючись до Президента, Р.БОГАТИРЬОВА заявила: “нас намагаються використати задля реваншу”. “Позиція Президента непохитна, і він, як голова держави, зобов’язаний діяти в інтересах всіх політичних сил. Вважаю, що він не може відкрито виявляти свою симпатію тільки одній стороні, навіть, якщо вона цього надзвичайно хоче. Погоджуюся, що захист меншості в будь-якій демократії є свідченням якості демократії. Така позиція В.ЮЩЕНКА мені зрозуміла. Але підтримка загроз національної безпеки, дестабілізації конституційного ладу, врешті, порушень свобод українців, вважаю, надто суб’єктивною позицією гаранта додержання Конституції. Це може привести до непередбачуваних наслідків, де жодна сторона вже не зможе домовитися”, - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона зазначила: “зрозуміле палке бажання повернути собі владу і створити таку собі українську „монопольку” імені однієї людини. Але абсолютно безперспективно втягувати Президента в опозицію до уряду, сформованого внаслідок найдемократичніших виборів за часи української незалежності”.

За її словами, “політична більшість в парламенті та Уряд декларують готовність до переговорного процесу, до пошуків відповіді на запитання за круглим столом”. “Давайте, нарешті, збудуємо цей стіл із залишків того лісу, який ще не вивезли контрабандою. Змогли ж наші друзі поляки зробити такий стіл у часи своєї скрути. Тоді у них був КВАСНЄВСЬКИЙ. Сьогодні у нас є ЮЩЕНКО”, - закликала Р.БОГАТИРЬОВА.

“Вважаю чергові спроби закликати народ до повстання і до самооборони від міфів і хворих передчуттів, небезпечними для держави. Головне, народ цього не бажає, а він єдиний наш господар. Давайте слухати і поважати його як це відповідає нашому статусу найнятих управлінців”, - зауважила Р.БОГАТИРЬОВА.