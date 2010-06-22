У Самообороні Луценка - урок хімії: хтось сплив догори, хтось пішов на дно

Народний депутат України Юрій ГРИМЧАК вважає, що переформатування групи «Народна самооборона» є нормальним процесом політичного самовизначення.

«Це як під час уроку хімії: хтось сплив догори, хтось пішов на дно, а хтось залишився стабільним. Стабільні – це ті, хто пройшов спокусу доларом, хто не боїться погроз влади придушити бізнес, для кого слова «Україна» і «совість» залишаються головними життєвими орієнтирами», - сказав Ю.КРИМЧАК, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«І якщо у цій країні виборцям ще дозволять мріяти про нові обличчя у владі і реалізовувати своє виборче право, то слід обирати не багатих (їх залякають), і не бідних (їх куплять), я тих, для кого слово «Україна» значить набагато більше, ніж просто точка на карті світу», - відзначив депутат.

Ю.ГРИМЧАК також гостро прокоментував перехід частини депутатської групи «Народна самооборона» до парламентської більшості.

«Про тих, хто пішов… Я хотів би сказати, що відбулося насправді. Шістнадцятеро людей у групі «Народна самооборона» прийшли у владу під час Помаранчевої революції. Прийшли на хвилі народного піднесення, делегатами народних сподівань. А потім частина з них продала ці народні сподівання. Дуже банально. Я вважаю, що у цих людей слід відібрати їхні депутатські мандати, а видати нові з написом: «Продавець народних сподівань». Все», - сказав Ю.ГРИМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня до складу коаліції “Стабільність і реформи” увійшли шестеро народних депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”: Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ і Віктор ШЕМЧУК.