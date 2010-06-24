Луценко здогадався, чому Макаренком займається Хорошковський, а не ГПУ

Затримання екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА є проявом юридичної безграмотності та політичної підлості.

Про це заявив лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО, додавши, що цей факт є “яскравим прикладом політичних репресій з боку олігарха, а за сумісництвом голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народна самооборона”.

«Не думаю, що ХОРОШКОВСЬКИЙ не знає елементарних норм Митного кодексу, де чітко вказано, що відповідальність за розмитнення будь-яких вантажів тощо несе рядовий офіцер, а не голова Держмитслужби. Інакше, логічним би був той факт, щоб нинішній голова СБУ ХОРОШКОВСЬКИЙ порушив би кримінальну справу проти себе як екс-голови Державної митної служби України за розмитнення чорних і сірих мільярдних потоків», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Мова йде про помсту ХОРОШКОВСЬКОГО, який, обіймаючи посаду голови Митної служби, всіляко сприяв бізнесу ще одного олігарха Дмитра ФІРТАША, - додав Ю.ЛУЦЕНКО. - Арешт МАКАРЕНКА - це помста людині, справжньому офіцеру, який відстоював інтереси держави, а не сумнівної структури «РосУкрЕнерго». До речі, пан ХОРОШКОВСЬКИЙ мав би знати, що дії А.МАКАРЕНКА повністю відповідали вимогам українського законодавства та службових інструкцій. А сам газ, який, на думку олігарха з СБУ, міг належати «РосУкрЕнерго», насправді давно був переуступлений РАТ «Газпром» «Нафтогазу України», що засвідчено відповідною угодою. Мене, як людину, яка, скромно кажучи, мала прямий стосунок до правоохоронних органів, дивує інше: чому справу за ознаками посадового злочину розслідує не Генеральна прокуратура, а СБУ? Для мене відповідь очевидна – у Генпрокуратурі не знайшлося людини, яка б взялася білими нитками шити кримінальну справу там, де немає і не може бути ніякого злочину».

«Затримання А.МАКАРЕНКА ще раз підтверджує, що команда ЯНУКОВИЧА – антиукраїнська, мстива до будь-кого із чесних і порядних людей», – резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.