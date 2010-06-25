Рухівець, який судиться з Януковичем щодо Голодомору, заявляє про погрози

Член Хмельницької крайової організації Народного руху України Володимир ВОЛОСЮК звернувся із заявою до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, в якій повідомив про погрози незнайомців знищити його.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НРУ.

Також В.ВОЛОСЮК просить генпрокурора порушити кримінальну справу щодо цього.

Рухівець зауважив, що 19 червня близько 16.00 на домашній телефон подзвонив незнайомий, який погрожував розправитись з ним. «Я взяв трубку і почув погрози незнайомого чоловіка про те, що мене знищать за писанину на Президента України та СБУ», - зазначено в заяві.

В.ВОЛОСЮК вважає, що погрози надходять “з верхніх гілок влади та пов’язані з його численними публікаціями в газеті «Голос Громади», де він, працюючи журналістом, пише про факти корупції у владній верхівці, Генпрокуратурі, СБУ, судах, а також про переслідування відповідними органами невинних людей”.

Як повідомлялося, В.ВОЛОСЮК судиться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, вимагаючи від глави держави вибачитися за заперечення Голодомору як геноциду українського народу.

Слухання за позовом В.ВОЛОСЮКА до В.ЯНУКОВИЧА відбудуться у Печерському районному суді Києва 29 червня.