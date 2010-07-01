Регіонали визначилися з новим центром Київської області?

На сайті Верховної Ради вчора був опублікований текст проекту постанови про об`єднання п`яти населених пунктів Київської області в місто Ірпінь. Про це повідомляє видання "Коммерсант-Украина". Новому утворенню пропонується надати статус адміністративного центру області і перенести в нього всі офіси обласних органів влади, які зараз знаходяться в Києві. На думку автора документа, це допоможе розвантажити транспортну інфраструктуру столиці і привернути в Ірпінь додаткові інвестиції.

Проект постанови зареєстрував народний депутат Петро Мельник (Партія регіонів). Документом передбачається об`єднання міст Ірпень і Буча з селищами міського типу Ворзель, Гостомель і Коцюбинське (Київська область) в одне місто Ірпінь у межах існуючих населених пунктів. Проектом також передбачається надання новоутвореному місту статусу адміністративного центру Київської області.

За словами пана Мельника, концентрація в Києві адміністративних функцій столиці, обласного центру і центру Києво-Святошинського району призводить до зайвих витрат на утримання органів управління і створює додаткове навантаження: "Жителі Київської області вимушені розшукувати обласні установи по всьому Києву. Це перенавантажує транспортну систему міста".

На думку депутата, реалізація проекту не приведе до збільшення витрат держбюджету: "Заміна бланків і друку буде компенсована економієюкоштів в результаті винесення офісів обласних органів влади за межі Києва. А статус обласного центру значно підвищить капіталізацію всіх об`єднуваних населених пунктів і приверне в них додаткові інвестиції". Петро Мельник також відзначає, що згідно з програмою підготовки до проведення Євро-2012 будуть побудовані нова автотраса між Києвом і Ірпенем і інші об`єкти інфраструктури, оскільки саме там буде розташована одна з тренувальних баз чемпіонату.

Про необхідність перенесення адміністративного центру Київської області ще у середині травня заявив голова Київської обласної держадміністрації Анатолій Присяжнюк. У середині червня на сесії Київської облради відбулася презентація Ірпеня як нового обласного центру, за підсумками якої шанси міста стати ним були високо оцінені Анатолієм Присяжнюком і головою Київської облради Олександром Качним.

Тим часом колишня глава Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко вважає даний проект нездійсненним через погано розвинену інфраструктуру області. "Щоб добратися в Ірпінь, жителям області доведеться їхати через весь Київ, адже дороги області просто не пристосовані для цього", - пояснила пані Ульянченко. На її думку, витрати на модернізацію обласної інфраструктури виявляться дуже високими, і економія коштів в результаті винесення за межі столиці офісів обласних органів влади не зможе їх компенсувати. "Владі, яка проявляє турботу про Київську область, слід концентруватися на комерційно ефективніших проектах, таких як будівництво міжнародного транспортного аеропорту, другої кільцевої дороги, розширення автотраси на Мінськ", - вважає пані Ульянченко.