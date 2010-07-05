Литвин розказав, як «з-за стін парламенту» приходять команди

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що під час розгляду законопроекту про засади зовнішньої та внутрішньої політики йшла команда «з-за стін парламенту» не враховувати поправки до цього документу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН зауважив, що той, хто бачив цей проект документу, підтвердить, що поправки були досить позитивними.

«Вони б піднесли цей законопроект. Але я розмовляю і мені говорять, що є вказівка нічого не враховувати. Вказівка, мені сказали, з-за меж Верховної Ради», - сказав він.

Як наголосив В.ЛИТВИН, якщо парламент і надалі так працюватиме, то “нічого в нас не буде”.

“Але пропозиції ж були нормальні, і суперечки виключно були по двох пунктах”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".

За ухвалення даного рішення проголосували 259 народних депутатів із 279 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зовнішньої політики України.

Основними засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері є реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших рідних мов громадян України; створення суспільного мовлення та надання державної підтримки національному інформаційному продукту, здійснення заходів щодо захисту національного інформаційного простору тощо.

Законом передбачено, що Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур.

Основними засадами зовнішньої політики є забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права; забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, її політичних, економічних, енергетичних та інших інтересів. також передбачене дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес та забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у цьому напрямку.

Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом міністрів України, іншими органами державної влади у межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.