Литвин не розуміє, як можна відмінити політреформу 2004 року

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що скасувати політреформу 2004 року буде досить проблематично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи інформацію про можливість проведення референдуму щодо скасування політичної реформи.

«Я проводив консультації з юристами Верховної Ради України, і виникає питання: що скасовувати?» - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні «ми маємо не окремий закон про політичну реформу, а маємо цілісну Конституцію зі змінами та доповненнями».

«Тому виникає питання, що буде скасовуватись? І тут є велика проблема», - сказав голова ВР.

Водночас, В.ЛИТВИН зауважив, що на даний час у нього немає часу реагувати на подібні ініціативи. «Постане ця проблема в практичній площині – будемо проводити дискусію», - додав він.

При цьому спікер зауважив, що у питанні внесення змін до Конституції мають бути «хірургічно точні рухи», з урахуванням наслідків, до яких можуть призвести нові положення Основного Закону.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що питання про можливість проведення 31 жовтня всеукраїнського референдуму щодо скасування політреформи залишається відкритим, але Конституцію України необхідно якнайшвидше «повернути до нормального стану».

На запитання про те, чи вірить він у можливість проведення референдуму щодо скасування політреформи 31 жовтня, одночасно з виборами до місцевих органів влади, міністр відповів: «Це не питання віри. Я вважаю, що Основний Закон необхідно повернути до нормального стану якомога швидше».