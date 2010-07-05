Регіонал побачив: БЮТ перетворюється на «мисливця за головами»

Народний депутат України від Партії регіонів Артем ЩЕРБАНЬ вважає, що фракція БЮТ пішла хибним шляхом, вимагаючи відставки Сергія ТІГІПКА з посади віце-прем`єр-міністра України.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

«БЮТ перетворюється на «мисливця за головами», замість того щоб впрягатися в спільну справу», - зазначив депутат.

За його словами, замість того щоб «впрягатися в спільну справу» і витягати країну з кризи, яку «спочатку проспала, а потім посилила їх лідер, перебуваючи на посаді прем`єр-міністра, фракція перетворилася на групу товаришів, які полюють за «головами». «Ситуація виглядатиме зовсім безглуздо, якщо пригадати які дифірамби ще недавно співала Юлія Володимирівна багатьом із тих політиків, чиєї відставки так активно вимагають нині в БЮТ», - заявив А.ЩЕРБАНЬ.

Він переконаний, що опозиції потрібно спершу навчитися визнавати свої помилки, а вже потім аргументовано пред`являти претензії іншим. «Це більше схоже на хворобливий інфантилізм, коли в усіх бідах звинувачують кого завгодно, окрім себе самого. Таку поведінку важко назвати відповідальною й - що головне - доречною в світлі тих викликів, які стоять нині перед Україною», - підкреслив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення С.ТІГІПКА з посади віце-прем`єр-міністра.

Автором проекту постанови, реквізити якої розміщено на сайті Верховної Ради, є народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, депутат наполягає на звільненні С.ТІГІПКА, оскільки його було призначено на посаду «з порушенням Регламенту Верховної Ради України, без обговорення в Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування».

О.БОДНАР є також автором постанови про звільнення Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань, що було прийнято парламентом 2 липня.