Екс-голова СБУ: будемо відслідковувати дії органів влади

Координатор громадської ініціативи “Оновлення країни”, екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що його організація започатковує моніторинг органів влади в Україні.

Про це він повідомив під час прес-конференції у Хмельницькому.

“Насамперед ми відслідковуватимемо, як влада вирішує соціальні проблеми громадян. Інший аспект моніторингу – протидія свавіллю чиновників. Це явища відбувається в країні протягом останнього часу у вигляді пролонгованого недбальства чиновників щодо людей”, - сказав лідер “Оновлення країни”.

Як приклад, він навів факти незаконного розпаювання земельних паїв у Хмельницькому районі.

“До мене звернулося 242 людини, які працювали у КСП “Колос” села Ружичанка Хмельницького району. У них безпідставно врізали частку земельного паю з 2,5 гектарів до 1,6 гектарів. Наразі юристи нашої громадської ініціативи розпочали надавати людям правову допомогу і через суд встановимо справедливість”, - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.