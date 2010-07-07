Кузьмук стверджує, що пропозиції від Януковича не отримував
Ситуація проясниться завтра
Народний депутат Олександр КУЗЬМУК (фракція Партії регіонів) не отримував пропозицій очолити Міністерство оборони України.
Про це кореспонденту УНІАН заявив прес-секретар О.КУЗЬМУКА Сергій НАГОРЯНСЬКИЙ.
“Олександр Іванович продовжує свою активну діяльність як народний депутат і жодних пропозицій, у тому числі, що стосується посади міністра оборони, не отримував”, - повідомив С.НАГОРЯНСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, за даними джерела в Адміністрації Президента України, завтра, 8 липня, відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене розгляду ситуації, що склалася у Збройних силах України, в результаті чого може бути прийняте рішення про відставку міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.
Як пише газета “Дзеркало тижня”, приводом для відсторонення керівника відомства, за даними джерела в АП, стало невдоволення глави держави В.ЯНУКОВИЧА станом справ у Збройних силах за підсумками перебування Криму 2-4 липня.
Зокрема, під час відвідин севастопольського аеродрому “Бельбек” глава держави поцікавився, яка кількість наявних літаків піднімається у повітря. У відповідь В.ЯНУКОВИЧУ повідомили, що з 20 винищувачів бригади у повітря може піднятися лише один.
За даними “ДТ”, у проекті рішення, що готується, за підсумками засідання РНБО, є пункт, у якому йдеться про незадовільні результати роботи М.ЄЖЕЛЯ на посаді керівника оборонного відомства, у зв’язку з чим рекомендується звільнити його з посади.
За даними видання, у разі відставки М.ЄЖЕЛЯ на посаді голови Міноборони його може змінити народний депутат О.КУЗЬМУК.
Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ був призначений міністром оборони 11 березня 2010 року.