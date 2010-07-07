Кузьмук стверджує, що пропозиції від Януковича не отримував

Народний депутат Олександр КУЗЬМУК (фракція Партії регіонів) не отримував пропозицій очолити Міністерство оборони України.

Про це кореспонденту УНІАН заявив прес-секретар О.КУЗЬМУКА Сергій НАГОРЯНСЬКИЙ.

“Олександр Іванович продовжує свою активну діяльність як народний депутат і жодних пропозицій, у тому числі, що стосується посади міністра оборони, не отримував”, - повідомив С.НАГОРЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерела в Адміністрації Президента України, завтра, 8 липня, відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене розгляду ситуації, що склалася у Збройних силах України, в результаті чого може бути прийняте рішення про відставку міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.

Як пише газета “Дзеркало тижня”, приводом для відсторонення керівника відомства, за даними джерела в АП, стало невдоволення глави держави В.ЯНУКОВИЧА станом справ у Збройних силах за підсумками перебування Криму 2-4 липня.

Зокрема, під час відвідин севастопольського аеродрому “Бельбек” глава держави поцікавився, яка кількість наявних літаків піднімається у повітря. У відповідь В.ЯНУКОВИЧУ повідомили, що з 20 винищувачів бригади у повітря може піднятися лише один.

За даними “ДТ”, у проекті рішення, що готується, за підсумками засідання РНБО, є пункт, у якому йдеться про незадовільні результати роботи М.ЄЖЕЛЯ на посаді керівника оборонного відомства, у зв’язку з чим рекомендується звільнити його з посади.

За даними видання, у разі відставки М.ЄЖЕЛЯ на посаді голови Міноборони його може змінити народний депутат О.КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ був призначений міністром оборони 11 березня 2010 року.