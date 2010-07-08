Балога Януковича критикує, але «в комічні комітети захисту» не піде

Лідер партії “Єдиний центр” Віктор БАЛОГА не бачить підстав для переходу його партії в опозицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, по це він заявив в інтерв’ю журналу «Фокус”.

За словами В.БАЛОГИ, якщо оцінити дії влади зважено та “без істерик”, то можна побачити, що претензії, які до неї висувають, часто упереджені, у них мало обґрунтованих зауважень та немає раціональних пропозицій.

«Ми не раз критикували уряд, деякі рішення Президента. І за небездоганне, з точки зору Конституції, формування коаліції. І за непродумане рішення по Чорноморському флоту. І за відсутність реформ. Але водночас ми не бажаємо заважати новій команді втілювати свою програму, в якій є розумні ідеї. Тому наших представників немає в комічних «комітетах захисту» та «тіньових урядах». Ми готові підтримати владу в реформах для України», – заявив В.БАЛОГА.

На запитання, що означають останні відставки членів уряду і чи розпадеться парламентська більшість після звільнення з посади міністра від Блоку Литвина (парламент 2 липня звільнив Віктора БОЙКА з посади міністра охорони навколишнього природного середовища – УНІАН), В.БАЛОГА відповів, що вважає розпад коаліції нереальним. “Вийде Блок Литвина з більшості чи ні – питання другорядне, тому що у «регіонів» є запас в десятки голосів. А після рішення Конституційного Суду щодо формування коаліції ЛИТВИН та комуністи втратили свої «золоті картки”, – зауважив він.

«Перші призначення в уряд були зроблені після виборів і виходячи з того, хто і скільки привніс у перемогу ЯНУКОВИЧА. Тепер він Президент і демонструє, що ніяких потурань тим, хто погано працює, не буде. Це посилення його особистої влади», - вважає В.БАЛОГА.