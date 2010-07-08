ВР попередньо схвалила зміни до Конституції

Верховна Рада України попередньо схвалила закон про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 396 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 136 та частин першої і другої статті 141 Конституції України щодо встановлення п’ятирічного строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах.

Як відомо, Верховна Рада України четвертого скликання ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 08.12.2004 р. Цим законом, зокрема, було змінено частину першу статті 141 Основного Закону і встановлено, що депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради обираються строком на п`ять років. При цьому залишається частина друга статті 141 Конституції України, якою встановлено, що сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами строком на чотири роки.

Відповідно до Конституції Криму зі змінами, затвердженими 13.03.2009 р. Законом України «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим», строк повноважень ВР АРК становить п`ять років.

Тому даним законопроектом передбачено узгодження строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Народні депутати наголошували на необхідності остаточного ухвалення даного закону вже у вересні на наступній сесії парламенту.