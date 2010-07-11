Голова КВУ: на цих виборах усе виглядатиме навіть гірше, ніж було досі

Новий закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів" ухвалений в інтересах чинної влади і тих політичних сил, які входять до правлячої коаліції.

Таку думку висловив голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО в інтерв`ю ВВС.

Він звертає увагу на те, що збереження норми про висунення кандидатів у районні, міські, обласні ради та на посаду мерів міст лише місцевими осередками партій суттєво обмежує права тих громадян, які не хочуть бути членами партій, але претендують на входження в місцеві органи влади.

«Ця норма суперечить Конституції, за якою кожному громадянину гарантується право бути обраним. Це суперечить міжнародним угодам, які підписувала Україна. Ми бачимо, що це було зроблено з чіткою політичною метою – максимально обмежити участь у виборах конкурентів правлячої партії», - вважає О.ЧЕРНЕНКО.

Щодо норми про те, що брати участь у виборах можуть лише партії, які на день виборів були зареєстровані не менше ніж 365 днів, то на переконання голови КВУ, вона «дуже сильно б’є по місцевих елітах, місцевих популярних особистостях, які працювали із виборцями не один рік, утворювали локальні громадські об’єднання, але зараз, фактично, їм треба шукати якийсь партійний осередок, який їх висуне у кандидати».

«На цих виборах усе виглядатиме навіть гірше, ніж було досі. Бо партійні списки і далі лишатимуться закритими, їх формуватимуть партійні лідери. Ні про які відкриті списки – хоча правляча Партія регіонів це проголошувала раніше неодноразово – зараз не йдеться», - зауважив експерт.

Крім того, він повідомив, що формування виборчих комісій лише представниками партій, які представлені у парламенті "означатиме непропорційне представництво".

«У територіальних комісіях це будуть представники фракцій, що є у Верховній Раді зараз. Тобто, це означатиме перевагу політичних сил, що входять до правлячої коаліції», - пояснив О.ЧЕРНЕНКО.