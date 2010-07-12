Експерт: те, як ПР повелася з Яценюком, є сигналом політичним елітам

Політолог Володимир ПОЛЯКОВ не радить політичним силам “загравати” з владою, бо вона не збирається рахуватися з їхніми інтересами.

Про це експерт заявив УНІАН, коментуючи ухвалення нового закону про місцеві вибори, який обмежує в них участь «нових» політичних сил.

Зокрема, В.ПОЛЯКОВ вважає, що Арсеній ЯЦЕНЮК, який на останніх президентських виборах допоміг перемозі Віктора ЯНУКОВИЧА, не підтримавши в другому турі Юлію ТИМОШЕНКО, а “після виборів доклав чимало зусиль для руйнування попередньої коаліції, що відкрило дорогу для формування уряду Партією регіонів, після ухваленого закону про місцеві вибори, фактично, залишився без обіцяних політичних бонусів”.

“Це – сигнал всім елітам, що ПР і надалі не збирається розраховуватися за політичними векселями”, - наголосив експерт.

За словами В.ПОЛЯКОВА, “відігравши роль “конструктивної” опозиції, А.ЯЦЕНЮК “став не потрібним новій владі, яка просто закрила дорогу “Фронту змін” на місцевих виборах. Адже, згідно з новим законом, місцеві осередки партій мають бути зареєстровані не пізніше, ніж за рік до дати виборів”.

Експерт також вважає, що “судячи з останнього ефіру “Великої політики” на “Інтері”, зараз кастинг на роль нової “правильної” опозиції за версією Партії регіонів проходить “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА».

Як підкреслив В.ПОЛЯКОВ, те, як Партія регіонів повелася з А.ЯЦЕНЮКОМ, “є сигналом політичним елітам, які намагаються домовитися з владою, що їхні послуги не будуть щедро оплачені, і що з їхніми інтересами Партія регіонів не збирається рахуватись”.