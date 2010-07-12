У БЮТ кажуть, що ВР законсервувала дерибан землі і бюджетних грошей

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) вважає, що новий закон про місцеві виборипризведе до погіршення якісного складу мерів і депутатів місцевих рад.

Таку думку Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН.

«Прийняття цього закону означає консервування всіх існуючих у місцевому самоврядуванні недоліків: дерибану землі, нерухомості, бюджетних коштів та ігнорування інтересів людей», – вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, ухвалення закону про пропорційно-мажоритарну систему проведення місцевих виборів обґрунтовано бажанням влади зміцнитися за рахунок депутатів, які «можуть купити мандати в мажоритарних округах», як це відбувалося за часів президентства Леоніда КУЧМИ.

«Адже ми всі прекрасно знаємо, що до 2006 року за мажоритарною системою перемагали ті кандидати, у яких було більше грошей і найкращі відносини з владою. Депутат був зобов’язаний або тим, хто давав гроші, або тим, хто надавав підтримку адміністративним ресурсом», – пояснив депутат.

Альтернативою цій системі виборів Д.ВЕТВИЦЬКИЙ вважає партійну систему з відкритими списками. «Я думаю, що ми до цього ще неодмінно прийдемо», – відзначив він.

Депутат також вважає неприйнятною норму, відповідно до якої кандидати в мери можуть висуватися лише місцевою партійною організацією. «Норма про самовисування кандидатів тепер відсутня. Я вважаю, що така практика не буде корисною для розвитку місцевого самоврядування. Адже мер повинен служити громаді, а не партії та її лідеру», – переконаний Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат також вважає, що обмеження права молодих партій на участь у місцевих виборах призведе до консервації чинної влади та існуючої партійної системи. «Всупереч заявам ЯНУКОВИЧА про демократію, тут не видно його бажання демократизувати виборче законодавство. «Регіонали» просто хочуть прибрати з дороги нові партії, лідери яких отримали непоганий результат під час президентських виборів», – аргументував Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 10 липня ухвалила Закон «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (№ 6601), ініційований лідером фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Закон підтримали 259 із 285 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, у тому числі 171 депутат фракції Партії регіонів, 24 – фракції БЮТ, 15 – НУ–НС, 27 – КПУ, 19 – Блоку Литвина і троє позафракційних депутатів.

Закон передбачає перехід до змішаної системи виборів: 50 % депутатів обиратимуться за партійними списками, 50 % – в мажоритарних округах.

Законом забороняється брати участь у місцевих виборах блокам політичних партій.

Норма про обов’язкове висунення суб’єктів виборчого процесу політичними партіями поширюється не тільки на кандидатів у депутати місцевих рад, але й на кандидатів на посади мерів. Тепер кандидати на пост мера не зможуть балотуватися самостійно – їх повинні будуть висувати місцеві партійні осередки.

Крім того, у майбутніх місцевих виборах, які відбудуться 31 жовтня 2010 року, забороняється брати участь партійним організаціям, що зареєстровані після 31 жовтня 2009 року.

У законі йдеться, що чергові місцеві вибори призначаються не пізніше, ніж за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес починається за 50 днів до дня голосування.