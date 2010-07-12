Тимошенко розказала, як Діденка кидали на підлогу і заламували йому руки

Екс-прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО братиме участь у засіданні Печерського районного суду Києва з питання обрання для колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА міри запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед приміщенням Печерського райсуду.

«Я переконана в тому, що все, що робиться сьогодні проти Ігоря ДІДЕНКА і Анатолія МАКАРЕНКА, - це просто демонстрація сили криміналітету після того, як вони прийшли до влади. Їм потрібно показати, що країна ніщо, а вони, які отримали сьогодні владу, - це все», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, якщо владі вдасться через ці кримінальні справи легалізувати незаконну газову оборудку, в країні буде дестабілізовано цінову ситуацію на природний газ на внутрішньому ринку.

«Якщо їм вдасться забрати у держави 5,4 млрд. доларів, то, по суті справи, вони це і у виборчі кампанії направлять, і в стабілізацію своєї влади, і в купівлю засобів масової інформації. По суті, 5,4 млрд. доларів можуть зцементувати їхню владу, незважаючи на те, що вона буде топтатися по демократії, по свободі слова, по всіх наших справжніх здобутках і досягненнях», - підкреслила вона.

Екс-прем’єр також повідомила, що І.ДІДЕНКА було заарештовано в лікарні. «Ігор ДІДЕНКО ходив вчасно на всі допити, не планував залишити країну або ухилитися від дачі свідчень, він робив усе, що передбачено законом. Вони направили йому повістку, за якою він йшов давати покази, але йому передзвонив слідчий ГРАБІК і сказав, що допит переноситься і можна не йти до Генеральної прокуратури. Вони його дезорієнтували, і за те, що він не з’явився, потім в лікарні, де він знаходився, використовуючи «маски-шоу» із заламуванням рук, киданням на підлогу, вони в масках, із зброєю, з автоматами – проти однієї цивільної людини…», - розповіла екс-прем’єр.

На її думку, спосіб затримання І.ДІДЕНКА є обличчям влади та Служби безпеки України, яка, зокрема, “обслуговує” комерційні інтереси Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.