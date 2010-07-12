Бойко не прийшов на засідання ВСК ВР, наступного разу приведуть силою?
Зварич розказав, як запрошував міністра
Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО не з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності «РосУкрЕнерго» та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання комісії голова відповідної ТСК Роман ЗВАРИЧ повідомив, що зв’язувався неодноразово з представниками Міністерства палива та енергетики, зокрема, з його керівником, однак не отримав жодної відповіді щодо підтвердження присутності чи відсутності Ю.БОЙКА на засіданні комісії.
В той же час, за його словами, в міністерстві повідомили, що на адресу ТСК був направлений лист від Ю.БОЙКА.
«Але юридичний характер цього листа я не можу вам сказати, оскільки я його ще не бачив», - сказав депутат.
Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що міністр був зобов’язаний прибути на засідання Тимчасової слідчої комісії.
За його словами, якщо міністр і надалі буде ігнорувати засідання ТСК, то до нього будуть застосовуватися «більш жорсткі міри».
Зокрема, за його словами, комісія розгляне питання про звернення до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з тим, щоб він притягнув «до адміністративної відповідальності Ю.БОЙКА».