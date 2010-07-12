Янукович затвердив новий склад Комітету з шевченківської премії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Згідно з указом В.ЯНУКОВИЧА від 12 липня, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, доручено голові комітету Борису ОЛІЙНИКУ подати у двотижневий строк пропозиції щодо удосконалення роботи цієї структури та процедури присудження Національної премії.

До складу Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка також увійшли: Вікторія КОСТЮЧЕНКО – заступник голови; Роман БАЛАЯН – кінорежисер (за згодою); Олег ВЕРГЕЛІС – журналіст (за згодою); Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА – театрознавець, доктор мистецтвознавства (за згодою); Василь ГЕРАСИМ`ЮК – поет (за згодою); Віктор ГУЦАЛ – диригент (за згодою); Іван ДРАЧ – поет (за згодою); Дмитро ІВАНОВ – поет (за згодою); Олександр ІВАХНЕНКО – художник (за згодою); Тетяна КАРА-ВАСИЛЬЄВА – мистецтвознавець, доктор мистецтвознавства (за згодою); Віктор КОВТУН – художник (за згодою); Богдан КОЗАК – актор (за згодою); Анатолій МЕЛЬНИК – художник, директор Національного художнього музею України (за згодою); Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО – літературознавець (за згодою); Вадим ПИСАРЄВ – хореограф, народний артист України (за згодою); Євген САВЧУК – диригент (за згодою); Олександр СИЗОНЕНКО – письменник (за згодою); Володимир СІРЕНКО – диригент (за згодою); Мирослав СКОРИК – композитор (за згодою); Євген СТАНКОВИЧ – композитор (за згодою); Марія СТЕФ`ЮК – співачка (за згодою); Богдан СТУПКА – актор (за згодою); Дмитро СТУС – старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (за згодою); Сергій ЯКУТОВИЧ – художник (за згодою).