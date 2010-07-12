Тимошенко пропонує ТСК ВР щодо газу Фірташа викликати Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує запросити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності «РосУкрЕнерго» та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засідання цієї ТСК.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що все, що відбувається на газовому ринку, проходить під безпосереднім керівництвом глави держави.

«Я думаю, що потрібно запросити Президента, щоб він дав свідчення слідчій комісії», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що крім В.ЯНУКОВИЧА в обов’язковому порядку на засідання мають з’явитися керівник НАК «Нафтогаз України», голова СБУ, міністр палива та енергетики, власник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ та інші особи. «Якщо вони готові свідчити, то вони будуть захищати свою позицію», - сказала лідер БЮТ.

У свою чергу, голова ТСК Роман ЗВАРИЧ зауважив, що члени комісії обговорять цю пропозицію і приймуть рішення. Він пояснив неможливість ухвалити дане рішення сьогодні на засіданні ТСК відсутністю кворуму.

Ю.ТИМОШЕНКО також передала членам комісії усі документи, які стосуються справи про розмитнення 11 млрд. кубометрів газу у 2009 році, рішення усіх судів по цій справі, а також документи, які, за її словами, підтверджують бізнес-зв’язки міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА, голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО та власника «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАША.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно зробити усе можливе, аби не допустити повернення коштів «РосУкрЕнерго» за рішенням Стокгольмського арбітражу за рахунок кредиту Міжнародного валютного фонду.

За її словами, нинішня влада робить все, аби не тільки повернути ці кошти, а й довести тим самим до банкрутства НАК «Нафтогаз України». «Вони зламали Верховну Раду, правоохоронні структури і тепер намагаються підім’яти під себе всю країну», - сказала лідер БЮТ.