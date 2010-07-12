Нардепи хотіли взяти Діденка на поруки

Адвокати колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА оскаржуватимуть в апеляційному порядку рішення Печерського райсуду м. Києва про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на 2 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат Ігор СТЕПАНОВ.

«Ми оскаржуватимемо в апеляційному суді незаконне рішення», - сказав І.СТЕПАНОВ.

На його думку, той факт, що суд не виніс рішення щодо клопотання депутатів про взяття І.ДІДЕНКА на поруки, може стати підставою для скасування рішення Печерського райсуду.

«Слідство не надало жодного доказу на користь міри запобіжного заходу. Більше того, було клопотання народних депутатів про те, щоб запобіжний захід був змінений на взяття на поруки. Суддя цього клопотання навіть не розглянула. Очевидно, що у судді вже було підготовлено рішення ще до судових слухань», - пояснив адвокат І.ДІДЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва сьогодні, 12 липня, обрав для І.ДІДЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

Суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу перебував на відповідальній посаді, має можливість перешкоджати слідству, тому для того, щоб це попередити, суд обрав для нього арешт.

І.ДІДЕНКО був затриманий 9 липня. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.